Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на атаку воздушными шарами со взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Израильские военные нанесли в субботу удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой в сторону еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter, передает УНН.
“Мы только что поразили цели ХАМАС в секторе Газа после того, как из Газы были выпущены воздушные шары со взрывчаткой в направлении Израиля”, — говорится в распространенном военными заявлении.
Напомним, в ночь на 17 января из сектора Газа в Израиль уже запускали шары с взрывчаткой, тогда Иерусалим также ответил авиаударами.
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