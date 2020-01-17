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З сектору Газа до Ізраїлю запустили кулі з вибухівкою: Єрусалим відповів авіаударами

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Ізраїльські ЗС вдарили по об’єктам палестинського руху ХАМАС у відповідь на запуск в сторону території країни повітряних куль з вибухівкою. Про це в п’ятницю повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter, передає УНН.

З сектору Газа до Ізраїлю запустили кулі з вибухівкою: Єрусалим відповів авіаударами

“Терористи в секторі Газа протягом дня запускали кулі з вибухівкою в ізраїльські будівлі. У відповідь бойовий вертоліт Армії оборони Ізраїлю завдала удару по підземній інфраструктурі ХАМАС”, — йдеться в повідомленні.

У середу ізраїльські винищувачі також вразили кілька військових об’єктів ХАМАС в секторі Газа у відповідь на запуск чотирьох ракет по ізраїльській території раніше в той же день.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нетаньяху евакуювали у бомбосховище під час виступу через запуск ракети із сектора Газа

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетяньяху заяив, що Ізраїль нічого не обіцяв щодо перемир’я в секторі Гази.

Terrorists in #Gaza launched explosive balloons at Israeli homes throughout the day.

In response, an IDF attack helicopter just struck underground #Hamas infrastructure.

We won’t let #Hamas terrorize Israeli civilians.

— Israel Defense Forces (@IDF) January 16, 2020

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