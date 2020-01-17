Из сектора Газа в Израиль запустили шары со взрывчаткой: Иерусалим ответил авиаударами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Израильские ВС ударили по объектам палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск в сторону территории страны воздушных шаров с взрывчаткой. Об этом в пятницу сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter, передает УНН.
“Террористы в секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой в израильские здания. В ответ боевой вертолет Армии обороны Израиля нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС”, — говорится в сообщении.
В среду израильские истребители также поразили несколько военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории ранее в тот же день.
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Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетяньяху заяив, что Израиль ничего не обещал о перемирии в секторе Газа.
Terrorists in #Gaza launched explosive balloons at Israeli homes throughout the day.
In response, an IDF attack helicopter just struck underground #Hamas infrastructure.
We will not let #Hamas terrorize Israeli civilians.