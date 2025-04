Из сектора Газа в Израиль запустили шары со взрывчаткой: Иерусалим ответил авиаударами

“Террористы в секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой в израильские здания. В ответ боевой вертолет Армии обороны Израиля нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС”, — говорится в сообщении.

В среду израильские истребители также поразили несколько военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории ранее в тот же день.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетяньяху заяив, что Израиль ничего не обещал о перемирии в секторе Газа.

Terrorists in #Gaza launched explosive balloons at Israeli homes throughout the day.



In response, an IDF attack helicopter just struck underground #Hamas infrastructure.



We will not let #Hamas terrorize Israeli civilians.

— Israel Defense Forces (@IDF) January 16, 2020