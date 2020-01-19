Ізраїль ставить датчики на кордоні з Ліваном, щоб запобігти будівництву тунелів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Ізраїль почав встановлення датчиків вздовж кордону з Ліваном, які мають виявляти та запобігати будівництву підземних тунелів, що використовуються для нападу на Ізраїль. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Twitter армії оборони Ізраїлю.
"Ми розпочали розгортання високоточної технічної інфраструктури вздовж кордону Ізраїлю з Ліваном. Ці датчики виявляють і запобігають підземному будівництву тунелів для нападу на Ізраїль терористичною організацією "Хезболла" в Лівані", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з сектору Газа до Ізраїлю запустили кулі з вибухівкою: Єрусалим відповів авіаударами.