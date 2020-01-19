Израиль ставит датчики на границе с Ливаном, чтобы предотвратить строительство тоннелей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Израиль начал установку датчиков вдоль границы с Ливаном, которые должны проявлять и предотвращать строительству подземных тоннелей, используемых для нападения на Израиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter армии обороны Израиля.
"Мы начали развертывание высокоточного технической инфраструктуры вдоль границы Израиля с Ливаном. Эти датчики обнаруживают и предотвращают подземном строительству тоннелей для нападения на Израиль террористической организацией "Хезболла" в Ливане", - говорится в сообщении.
Напомним, из сектора Газа в Израиль запустили шары со взрывчаткой: Иерусалим ответил авиаударами.