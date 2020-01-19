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Израиль ставит датчики на границе с Ливаном, чтобы предотвратить строительство тоннелей

Киев • УНН

 • 12342 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Израиль начал установку датчиков вдоль границы с Ливаном, которые должны проявлять и предотвращать строительству подземных тоннелей, используемых для нападения на Израиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter армии обороны Израиля.

Израиль ставит датчики на границе с Ливаном, чтобы предотвратить строительство тоннелей

"Мы начали развертывание высокоточного технической инфраструктуры вдоль границы Израиля с Ливаном. Эти датчики обнаруживают и предотвращают подземном строительству тоннелей для нападения на Израиль террористической организацией "Хезболла" в Ливане", - говорится в сообщении.

Напомним, из сектора Газа в Израиль запустили шары со взрывчаткой: Иерусалим ответил авиаударами.

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