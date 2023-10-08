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Ізраїль показав кадри атаки Хезболли на ізраїльсько-ліванському кордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Ізраїль показав кадри атаки в районі гори Дов, де “Хезболла” напередодні атакувала інфраструктуру безпілотником. Про це офіційно повідомляє ЦАХАЛ у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Армія оборони Ізаїлю (ЦАХАЛ — ред.) повідомила, що безпілотний літак атакував інфраструктуру терористичної організації “Хезболла” в районі гори Дов (розташовується у північно-західній частині Голанських висот, звідки відкривається огляд на Південний Ліван та Північний Ізраїль).

Нещодавно ізраїльські винищувачі атакували військову інфраструктуру в будинку керівника розвідувального відділу терористичної організації ХАМАС.

תיעוד מתקיפת תשתיות חיזבאללה מוקדם יותר היום במרחב הר דב: pic.twitter.com/Myrb7r1pqZ

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023

У цей час ЦАХАЛ продовжує свої атаки по всьому сектору Газа.

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