Ізраїль показав кадри атаки Хезболли на ізраїльсько-ліванському кордоні

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Армія оборони Ізаїлю (ЦАХАЛ — ред.) повідомила, що безпілотний літак атакував інфраструктуру терористичної організації “Хезболла” в районі гори Дов (розташовується у північно-західній частині Голанських висот, звідки відкривається огляд на Південний Ліван та Північний Ізраїль).

Нещодавно ізраїльські винищувачі атакували військову інфраструктуру в будинку керівника розвідувального відділу терористичної організації ХАМАС.

תיעוד מתקיפת תשתיות חיזבאללה מוקדם יותר היום במרחב הר דב: pic.twitter.com/Myrb7r1pqZ

У цей час ЦАХАЛ продовжує свої атаки по всьому сектору Газа.