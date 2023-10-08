Израиль показал кадры атаки Хезболлы на израильско-ливанской границе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Израиль показал кадры атаки в районе горы Дов, где “Хезболла” накануне атаковала инфраструктуру беспилотником. Об этом официально сообщает ЦАХАЛ в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Армия обороны Изаила (ЦАХАЛ — ред.) сообщила, что беспилотный самолет атаковал инфраструктуру террористической организации “Хезболла” в районе горы Дов (располагается в северо-западной части Голанских высот, откуда открывается обзор на Южный Ливан и северный Израиль).
Израильские истребители недавно атаковали военную инфраструктуру в доме главы разведывательного отдела террористической организации ХАМАС.
תיעוד מתקיפת תשתיות חיזבאללה מוקדם יותר היום במרחב הר דב: pic.twitter.com/Myrb7r1pqZ— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023
В это время ЦАХАЛ продолжает свои атаки по всему сектору Газа.