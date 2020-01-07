Ізраїль побудує майже 2 тис. будинків в поселеннях на Західному березі Йордану
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Ізраїльська влада затвердила плани будівництва 1936 одиниць житла в єврейських поселеннях на Західному березі річки Йордан. Про це пише УНН спираючись на видання Aljazeera та правозахисну організацію “Шалом Ахшав”, що спеціалізується на моніторингу ізраїльських поселень.
“Під час засідань 5 і 6 січня рада з планування ізраїльської цивільної адміністрації Західного берега затвердив плани будівництва 1936 одиниць житла в поселеннях”, — йдеться в повідомленні. Із затверджених будівель 786 будинків для поселенців пройшли остаточну стадію узгодження, решта будинків просунулися на перший з п’яти етапів планування, додають правозахисники з “Шалом Ахшав”.
За даними правозахисної організації, Ізраїль в 2019 році затвердив плани зведення 8337 одиниць житла на Західному березі річки Йордан, що майже в півтора рази більше, ніж в 2018 році, коли були узгоджені 5618 квартир і будинків для поселенців.
Безперервне будівництво в єврейських поселеннях на палестинських територіях на Західному березі Йордану є одним з основних перешкод на шляху врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. У 2016 році Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію 2334 з вимогою про негайне припинення ізраїльської поселенської діяльності на окупованих палестинських територіях. Ізраїль тоді ж заявив, що не виконуватиме положення цього документа.
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