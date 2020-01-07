Израиль построит почти 2 тыс. домов в поселениях на Западном берегу Иордана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Израильские власти утвердил планы строительства 1936 единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет УНН опираясь на издание Aljazeera и правозащитную организацию “Шалом Ахшав”, что специализируется на мониторинге израильских поселений.
“Во время заседаний 5 и 6 января совет по планированию израильской гражданской администрации Западного берега утвердил планы строительства 1936 единиц жилья в поселениях”, — говорится в сообщении. Из утвержденных зданий 786 домов для поселенцев прошли окончательную стадию согласования, остальные дома продвинулись на первый из пяти этапов планирования, добавляют правозащитники из “Шалом Ахшав”.
По данным правозащитной организации, Израиль в 2019 году утвердил планы возведения 8337 единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, что почти в полтора раза больше, чем в 2018 году, когда были согласованы 5618 квартир и домов поселенцев.
Непрерывное строительство в еврейских поселениях на палестинских территориях на Западном берегу Иордана является одним из основных препятствий на пути урегулирования палестино-израильского конфликта. В 2016 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием о немедленном прекращении израильской поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа.
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