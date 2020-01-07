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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110537 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113138 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123968 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103967 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107300 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107559 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131772 просмотра

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Израиль построит почти 2 тыс. домов в поселениях на Западном берегу Иордана

Израиль построит почти 2 тыс. домов в поселениях на Западном берегу Иордана

Киев  •  УНН

 • 15431 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Израильские власти утвердил планы строительства 1936 единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет УНН опираясь на издание Aljazeera и правозащитную организацию “Шалом Ахшав”, что специализируется на мониторинге израильских поселений.

“Во время заседаний 5 и 6 января совет по планированию израильской гражданской администрации Западного берега утвердил планы строительства 1936 единиц жилья в поселениях”, — говорится в сообщении. Из утвержденных зданий 786 домов для поселенцев прошли окончательную стадию согласования, остальные дома продвинулись на первый из пяти этапов планирования, добавляют правозащитники из “Шалом Ахшав”.

По данным правозащитной организации, Израиль в 2019 году утвердил планы возведения 8337 единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, что почти в полтора раза больше, чем в 2018 году, когда были согласованы 5618 квартир и домов поселенцев.

Непрерывное строительство в еврейских поселениях на палестинских территориях на Западном берегу Иордана является одним из основных препятствий на пути урегулирования палестино-израильского конфликта. В 2016 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием о немедленном прекращении израильской поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС: израильские поселения на Западном берегу реки Иордан незаконные

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