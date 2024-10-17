Ізраїль заявив про ліквідацію чергового командира "Хезболли"
Київ • УНН
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію Джалала Мустафи Харірі, командира "Хезболли" в районі Кана на півдні Лівану. Разом з ним були знищені терористи, відповідальні за артилерійські та протитанкові атаки.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала Джалала Мустафу Харірі, який служив командиром "Хезболли" у районі Кана на півдні Лівану. Про це повідомляє ЦАХАЛ у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що Харірі відповідав за планування та виконання великої кількості терористичних атак проти Ізраїлю з району Кани.
Як повідомляє ЦАХАЛ, разом з командиром були знищені терористи "Хезболли", відповідальні за артилерійські удари та протитанкові ракети у відповідному районі.
Їх ліквідація завдає додаткового удару по терористичній організації "Хезболла". Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти, щоб запобігти будь-якій загрозі державі Ізраїль та її громадянам,
Нагадаємо
ЦАХАЛ знищив командувача фронтом Хула та командира протитанкового підрозділу "Хезболли". Завдано ударів по об'єктах зберігання зброї в Бейруті та на півдні Лівану.