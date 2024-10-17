Израиль заявил о ликвидации очередного командира "Хезболлы"

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала Джалала Мустафу Харири, который служил командиром "Хезболлы" в районе Кана на юге Ливана. Об этом сообщает ЦАХАЛ в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Харири отвечал за планирование и выполнение большого количества террористических атак против Израиля из района Каны.

Как сообщает ЦАХАЛ, вместе с командиром были уничтожены террористы "Хезболлы", ответственные за артиллерийские удары и противотанковые ракеты в соответствующем районе.

Их ликвидация наносит дополнительный удар по террористической организации "Хезболла". Армия обороны Израиля будет продолжать действовать, чтобы предотвратить любую угрозу государству Израиль и его гражданам,