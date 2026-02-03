Ізраїль відреагував на визнання Україною КВІР терористичною організацією: "Високо цінуємо це рішення"

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар та посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський публічно відреагували на рішення Президента України Володимира Зеленського визнати Корпус вартових ісламської революції Ірану терористичною організацією, передає УНН.

Деталі

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що українська сторона офіційно поінформувала Ізраїль про ухвалене рішення.

Україна повідомила Ізраїль про своє рішення визнати Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Повідомлення було передано сьогодні ввечері Ґідеону Саара його українським колегою Андрієм Сибігою. Ми цінуємо це рішення - наголосив Міхаель Бродський.

Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар у своїй заяві наголосив на важливості цього кроку з боку України.

Ми цінуємо рішення Президента України Володимира Зеленського визнати Корпус вартових ісламської революції Ірану терористичною організацією. Це важливе дипломатичне та моральне рішення: проти терору, проти репресій, за свободу - написав міністр закордонних справ Ізраїлю.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Це рішення прийнято через підтримку Іраном поширення війни та насильства.