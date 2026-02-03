Ізраїль відреагував на визнання Україною КВІР терористичною організацією: "Високо цінуємо це рішення"

$42.970.16
50.910.12
ukenru
07:02 • 3330 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 11110 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 22901 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 33208 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 25382 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 37219 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 22763 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15566 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 13259 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 29507 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.4м/с
71%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія погрожує ударами по іноземних військах у разі їхнього розгортання в Україні2 лютого, 22:14 • 12016 перегляди
російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста2 лютого, 23:13 • 13815 перегляди
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ2 лютого, 23:34 • 21954 перегляди
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 16175 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 20782 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 8068 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 37237 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 26022 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 29515 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 84767 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Джеффрі Епштайн
Денис Шмигаль
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Венесуела
Китай
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 16132 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 17758 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 17586 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 16673 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 16345 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Фільм

Ізраїль відреагував на визнання Україною КВІР терористичною організацією: "Високо цінуємо це рішення"

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Ізраїльський посол Міхаель Бродський повідомив, що Україна офіційно поінформувала Ізраїль про визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар назвав це рішення важливим дипломатичним та моральним кроком.

Ізраїль відреагував на визнання Україною КВІР терористичною організацією: "Високо цінуємо це рішення"

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар та посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський публічно відреагували на рішення Президента України Володимира Зеленського визнати Корпус вартових ісламської революції Ірану терористичною організацією, передає УНН.

Деталі

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що українська сторона офіційно поінформувала Ізраїль про ухвалене рішення.

Україна повідомила Ізраїль про своє рішення визнати Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Повідомлення було передано сьогодні ввечері Ґідеону Саара його українським колегою Андрієм Сибігою. Ми цінуємо це рішення

 - наголосив Міхаель Бродський.

Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар у своїй заяві наголосив на важливості цього кроку з боку України.

Ми цінуємо рішення Президента України Володимира Зеленського визнати Корпус вартових ісламської революції Ірану терористичною організацією. Це важливе дипломатичне та моральне рішення: проти терору, проти репресій, за свободу

- написав міністр закордонних справ Ізраїлю.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Це рішення прийнято через підтримку Іраном поширення війни та насильства.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Ізраїль
Володимир Зеленський
Україна
Іран