Израиль отреагировал на признание Украиной КСИР террористической организацией: "Высоко ценим это решение"
Киев • УНН
Израильский посол Михаэль Бродский сообщил, что Украина официально проинформировала Израиль о признании Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал это решение важным дипломатическим и моральным шагом.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и посол Израиля в Украине Михаэль Бродский публично отреагировали на решение Президента Украины Владимира Зеленского признать Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией, передает УНН.
Детали
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что украинская сторона официально проинформировала Израиль о принятом решении.
Украина сообщила Израилю о своем решении признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией. Сообщение было передано сегодня вечером Гидеону Саару его украинским коллегой Андреем Сибигой. Мы ценим это решение
В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в своем заявлении подчеркнул важность этого шага со стороны Украины.
Мы ценим решение Президента Украины Владимира Зеленского признать Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией. Это важное дипломатическое и моральное решение: против террора, против репрессий, за свободу
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина признала Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Это решение принято из-за поддержки Ираном распространения войны и насилия.