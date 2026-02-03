Израиль отреагировал на признание Украиной КСИР террористической организацией: "Высоко ценим это решение"

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и посол Израиля в Украине Михаэль Бродский публично отреагировали на решение Президента Украины Владимира Зеленского признать Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией, передает УНН.

Детали

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что украинская сторона официально проинформировала Израиль о принятом решении.

Украина сообщила Израилю о своем решении признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией. Сообщение было передано сегодня вечером Гидеону Саару его украинским коллегой Андреем Сибигой. Мы ценим это решение - подчеркнул Михаэль Бродский.

В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в своем заявлении подчеркнул важность этого шага со стороны Украины.

Мы ценим решение Президента Украины Владимира Зеленского признать Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией. Это важное дипломатическое и моральное решение: против террора, против репрессий, за свободу - написал министр иностранных дел Израиля.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина признала Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Это решение принято из-за поддержки Ираном распространения войны и насилия.