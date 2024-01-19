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Ізраїль планує контролювати безпеку в секторі Газа після війни

Ізраїль планує контролювати безпеку в секторі Газа після війни

Київ • УНН

 • 25310 перегляди

Прем'єр Ізраїлю наполягає на тому, що Ізраїль має зберігти контроль над безпекою на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа, відкидаючи пропозиції США щодо палестинського контролю.

Ізраїль наполягатиме на контролі над безпекою на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа після завершення бойових дій. Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Це обов'язкова умова. Кожен клаптик території, який ми залишаємо, стає місцем, звідки проти нас може бути здійснений жахливий тероризм

- сказав Нетаньяху.

За його словами, він повідомив США про свою позицію і відкинув пропозиції залишити контроль над сектором Газа за палестинськими інституціями.

Контекст

У США вважають необхідним створення держави для палестинців. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що Ізраїль повинен припинити кроки, які підривають здатність палестинців на ефективне управління. А коментуючи позицію Нетаньяху, речник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що Ізраїль не може вирішити свої довгострокові проблеми без створення палестинської держави.

Нагадаємо

Із жовтня триває військова операція Ізраїлю у Секторі Газа, яку країна почала у відповідь на терористичний напад угрупування ХАМАС. Під час нападу 7 жовтня терористи вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 осіб, яких перетворили на заручників.

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Близько 120 заручників були звільнені в результаті угоди, в якій Ізраїль звільнив палестинських в'язнів. Міністерство охорони здоров'я, яким керує ХАМАС, заявляє, що тисячі жителів Гази були вбиті у війні з Ізраїлем, яка розпочалася після цього.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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