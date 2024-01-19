Ізраїль планує контролювати безпеку в секторі Газа після війни
Київ • УНН
Прем'єр Ізраїлю наполягає на тому, що Ізраїль має зберігти контроль над безпекою на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа, відкидаючи пропозиції США щодо палестинського контролю.
Ізраїль наполягатиме на контролі над безпекою на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа після завершення бойових дій. Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Це обов'язкова умова. Кожен клаптик території, який ми залишаємо, стає місцем, звідки проти нас може бути здійснений жахливий тероризм
За його словами, він повідомив США про свою позицію і відкинув пропозиції залишити контроль над сектором Газа за палестинськими інституціями.
Контекст
У США вважають необхідним створення держави для палестинців. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що Ізраїль повинен припинити кроки, які підривають здатність палестинців на ефективне управління. А коментуючи позицію Нетаньяху, речник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що Ізраїль не може вирішити свої довгострокові проблеми без створення палестинської держави.
Нагадаємо
Із жовтня триває військова операція Ізраїлю у Секторі Газа, яку країна почала у відповідь на терористичний напад угрупування ХАМАС. Під час нападу 7 жовтня терористи вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 осіб, яких перетворили на заручників.
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Близько 120 заручників були звільнені в результаті угоди, в якій Ізраїль звільнив палестинських в'язнів. Міністерство охорони здоров'я, яким керує ХАМАС, заявляє, що тисячі жителів Гази були вбиті у війні з Ізраїлем, яка розпочалася після цього.
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