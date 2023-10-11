Кількість загиблих у секторі Газа перевищила 1000

Деталі

Ще 5184 людини отримали поранення, повідомили в міністерстві.

За даними Армії оборони Ізраїлю, з суботи в Ізраїлі загинуло щонайменше 1200 людей.

Доповнення

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант у понеділок наказав «повністю взяти в облогу» сектор Газа і заявив, що подача електроенергії, продовольства, води та палива в анклав припиниться.

Контрольований ХАМАС уряд у секторі Газа заявив у середу, що постачання електроенергії «повністю припиниться протягом декількох годин», що обмежить можливість надання основних послуг.

Сектор Газа - одне з найбільш густонаселених місць на Землі, де на площі близько 365 кв. км проживає близько 2 мільйонів людей. Більше половини населення країни живе в злиднях і відчуває нестачу продовольства, причому майже 80% покладаються на гуманітарну допомогу, зазначає CNN.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари, з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав повітряні удари по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.