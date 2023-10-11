Число погибших в секторе Газа превысило 1000
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. По меньшей мере 1055 человек были убиты в секторе Газа с тех пор, как Израиль начал в субботу авиаудары по палестинскому анклаву в ответ на атаки ХАМАС, сообщило в среду палестинское министерство здравоохранения в секторе Газа, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Еще 5184 человека получили ранения, сообщили в министерстве.
По данным Армии обороны Израиля, с субботы в Израиле погибло по меньшей мере 1200 человек.
Дополнение
Министр обороны Израиля Йоав Галант в понедельник приказал «полностью осадить» сектор Газа и заявил, что прекратится подача электричества, продовольствия, воды и топлива в анклав.
Контролируемое ХАМАС правительство в секторе Газа заявило в среду, что подача электроэнергии «полностью прекратится в течение нескольких часов», что ограничит возможность предоставления основных услуг.
Сектор Газа - одно из самых густонаселенных мест на Земле, где на площади около 365 кв. км проживает около 2 миллионов человек. Более половины населения страны живет в нищете и испытывает недостаток продовольствия, причем почти 80% полагаются на гуманитарную помощь, отмечает CNN.
Напомним
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал воздушные удары по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные возобновили контроль над границей с Газой.