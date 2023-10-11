Число погибших в секторе Газа превысило 1000

КИЕВ. 11 октября. УНН. По меньшей мере 1055 человек были убиты в секторе Газа с тех пор, как Израиль начал в субботу авиаудары по палестинскому анклаву в ответ на атаки ХАМАС, сообщило в среду палестинское министерство здравоохранения в секторе Газа, пишет УНН со ссылкой на CNN.