Израиль планирует контролировать безопасность в секторе Газа после войны

Израиль будет настаивать на контроле над безопасностью на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа после завершения боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Это обязательное условие. Каждый клочок территории, который мы оставляем, становится местом, откуда против нас может быть осуществлен ужасный терроризм - сказал Нетаньяху.

По его словам, он сообщил США о своей позиции и отверг предложения оставить контроль над сектором Газа за палестинскими институциями.

Контекст

В США считают необходимым создание государства для палестинцев. В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что Израиль должен прекратить шаги, которые подрывают способность палестинцев на эффективное управление. А комментируя позицию Нетаньяху, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что Израиль не может решить свои долгосрочные проблемы без создания палестинского государства.

Напомним,

С октября продолжается военная операция Израиля в Секторе Газа, которую страна начала в ответ на террористическое нападение группировки ХАМАС. Во время нападения 7 октября террористы убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек, которых превратили в заложников.

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Около 120 заложников были освобождены в результате соглашения, в котором Израиль освободил палестинских заключенных. Министерство здравоохранения, которым руководит ХАМАС, заявляет, что тысячи жителей Газы были убиты в войне с Израилем, которая началась после этого.

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