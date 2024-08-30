Ізраїль: обстріл автомобіля ООН стався через помилку зв'язку
Київ • УНН
Ізраїль повідомив США, що обстріл автомобіля ООН стався через помилку зв'язку між військовими частинами. США закликають Ізраїль негайно усунути проблему, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.
Ізраїль повідомив США, що обстріл автомобіля ООН стався через помилку зв'язку між військовими частинами їх оборони (IDF). Про це пише АР, передає УНН.
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За словами заступника представника США в ООН, США закликають Ізраїль "негайно усунути проблему в своїй системі", щоб персонал ООН знову не піддавався обстрілу. Про це повідомляє Reuters.
Раніше цього тижня обстріляли транспортний засіб Всесвітньої продовольчої програми (WFP), незважаючи на те, що транспортний засіб був помітно розмічений і мав дозволи від ЦАХАЛУ.
Транспортний засіб було вражено щонайменше десятьма кулями, і стрілянина призвела до того, що WFP припинила всю діяльність у Газі до подальшого розпорядження.
ООН призупиняє продовольчу допомогу в Газі через обстріл автомобіля29.08.24, 02:42 • 119275 переглядiв