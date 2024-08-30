Израиль: обстрел автомобиля ООН произошел из-за ошибки связи

Израиль сообщил США, что обстрел автомобиля ООН произошел из-за ошибки связи между военными частями их обороны (IDF). Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

По словам заместителя представителя США в ООН, США призывают Израиль «немедленно устранить проблему в своей системе», чтобы персонал ООН снова не подвергался обстрелам. Об этом сообщает Reuters.

Ранее на этой неделе обстреляли транспортное средство Всемирной продовольственной программы (WFP), несмотря на то, что транспортное средство было заметно размечено и имело разрешения от ЦАХАЛа.

Транспортное средство было поражено по меньшей мере десятью пулями, и стрельба привела к тому, что WFP прекратила всю деятельность в Газе до дальнейшего распоряжения.

ООН призупиняє продовольчу допомогу в Газі через обстріл автомобіля