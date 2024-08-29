ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

Всемирная продовольственная программа ООН приостановила поставлять помощь в Газе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций объявила о временной остановке передвижения своих сотрудников через сектор Газа после инцидента, в котором один из ее четко обозначенных автомобилей попал под обстрел.

Согласно информации, во вторник вечером колонна из двух бронированных машин получила разрешения от израильских властей на проезд к контрольно-пропускному пункту на мосту Вади Газа. Несмотря на то, что ни один из членов экипажа не пострадал, организация решила приостановить передвижение на неопределенное время для обеспечения безопасности своего персонала.

Всесвітня продовольча програма ООН призупиняє роботу на півночі Ємену