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Всемирная продовольственная программа ООН приостанавливает работу на севере Йемена

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 13:49  •  11410 просмотра

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Всемирная продовольственная программа ООН прекратила распределение продовольствия на севере Йемена из-за нехватки финансирования и отсутствия договоренности о сокращении программы.

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций временно приостанавливает распределение продовольствия в Северных районах Йемена. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передает УНН.

Детали

Такое решение обусловлено ограниченным финансированием и отсутствием соглашения с властями о меньшей программе, которая бы согласовывала имеющиеся ресурсы для наиболее нуждающихся семей.

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В частности, почти год продолжались переговоры, чтобы уменьшить программу помощи до 6,5 млн человек, вместо существующих 9,5 млн человек.

Запасы продовольствия в районах, находящихся под властью Саны, сейчас почти полностью истощены, и восстановление продовольственной помощи, даже при условии немедленного соглашения, может занять до четырёх месяцев из-за нарушения цепочки поставок гуманитарной продовольственной помощи в Йемен.

- говорится в заявлении.

Дополнение 

Отмечается, что в районах Йемена, находящихся под контролем правительства, общее распределение продовольствия будет продолжаться с повышенным вниманием к наиболее уязвимым семьям, в соответствии с корректировкой ресурсов, объявленной в августе прошлого года. 

Такая система приоритетов работает почти в половине операций ВПП по всему миру.  Приоритетом ВПП является благополучие пострадавших, и агентство продолжит работать над прорывом в переговорах с властями.

Напомним,

В отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) говорится, что острая нехватка продовольственной безопасности угрожает 22 странам, в том числе: Судан, Буркина-Фасо, Гаити, Мали, Афганистан, Нигерия, Сомали, Южный Судан и Йемен.

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