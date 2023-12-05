Всемирная продовольственная программа ООН приостанавливает работу на севере Йемена
Киев • УНН
Всемирная продовольственная программа ООН прекратила распределение продовольствия на севере Йемена из-за нехватки финансирования и отсутствия договоренности о сокращении программы.
Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций временно приостанавливает распределение продовольствия в Северных районах Йемена. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передает УНН.
Детали
Такое решение обусловлено ограниченным финансированием и отсутствием соглашения с властями о меньшей программе, которая бы согласовывала имеющиеся ресурсы для наиболее нуждающихся семей.
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В частности, почти год продолжались переговоры, чтобы уменьшить программу помощи до 6,5 млн человек, вместо существующих 9,5 млн человек.
Запасы продовольствия в районах, находящихся под властью Саны, сейчас почти полностью истощены, и восстановление продовольственной помощи, даже при условии немедленного соглашения, может занять до четырёх месяцев из-за нарушения цепочки поставок гуманитарной продовольственной помощи в Йемен.
Дополнение
Отмечается, что в районах Йемена, находящихся под контролем правительства, общее распределение продовольствия будет продолжаться с повышенным вниманием к наиболее уязвимым семьям, в соответствии с корректировкой ресурсов, объявленной в августе прошлого года.
Такая система приоритетов работает почти в половине операций ВПП по всему миру. Приоритетом ВПП является благополучие пострадавших, и агентство продолжит работать над прорывом в переговорах с властями.
Напомним,
В отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) говорится, что острая нехватка продовольственной безопасности угрожает 22 странам, в том числе: Судан, Буркина-Фасо, Гаити, Мали, Афганистан, Нигерия, Сомали, Южный Судан и Йемен.
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Всемирная продовольственная программа ООН приостанавливает работу на севере Йемена
Всемирная продовольственная программа ООН прекратила распределение продовольствия на севере Йемена из-за нехватки финансирования и отсутствия договоренности о сокращении программы.
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