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ООН: по всій Західній Африці стрімко зростає і поширюється голод

ООН: по всій Західній Африці стрімко зростає і поширюється голод

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Голод поширюється по всій Західній Африці, близько 48 мільйонів людей стикаються з проблемою відсутності продовольчої безпеки в охопленому конфліктами регіоні. Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй, передає УНН.

Деталі

За інформацією представників ООН, продовольча нестабільність у Західній Африці, спричинена насамперед насильством, а також економічними наслідками COVID-19 та інфляцією, сильно вплинула на Буркина-Фасо, Малі, Нігер, північну Нігерію та Мавританію.

Представники ООН заявили, що вперше близько 45 000 людей в посушливому регіоні Сахеля, опинилися на межі голоду. Переважна більшість людей, які стикаються з катастрофічним рівнем голоду, а саме 42 000 - знаходяться в Буркіна-Фасо, повідомили в Організації Об'єднаних Націй.

"Ситуація викликає занепокоєння, - сказала Енн Дефрей, регіональний спеціаліст ЮНІСЕФ з питань харчування в Західній і Центральній Африці.

"Минулого року ми спостерігали значне збільшення (на 31%) кількості дітей, які потрапили до медичних закладів з важким виснаженням по всьому Сахелі. ... У багатьох районах сім'ям стає набагато складніше знайти поживну їжу, особливо там, де громади перебувають у блокаді", - повідомила Дефрей.

До цього, люди, що живуть в обложених містах Буркина-Фасо, кажуть, що вони борються за виживання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ООН: Афганістану терміново необхідно 800 мільйонів доларів через загрозу катастрофічного голоду

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