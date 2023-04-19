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ООН: по всей Западной Африке стремительно растет и распространяется голод

ООН: по всей Западной Африке стремительно растет и распространяется голод

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Голод распространяется по всей Западной Африке, около 48 миллионов человек сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности в охваченном конфликтами регионе. Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций, передает УНН.

Детали

По информации представителей ООН, продовольственная нестабильность в Западной Африке, вызванная прежде всего насилием, а также экономическими последствиями COVID-19 и инфляцией, сильно повлияла на Буркина-Фасо, Мали, Нигер, северную Нигерию и Мавританию.

Представители ООН заявили, что впервые около 45 000 человек в засушливом регионе Сахеля оказались на грани голода. Подавляющее большинство людей, которые сталкиваются с катастрофическим уровнем голода, а именно 42 000 - находятся в Буркина-Фасо, сообщили в Организации Объединенных Наций.

"Ситуация вызывает беспокойство, - сказала Энн Дефрей, региональный специалист ЮНИСЕФ по вопросам питания в Западной и Центральной Африке.

"В прошлом году мы наблюдали значительное увеличение (на 31%) количества детей, попавших в медицинские учреждения с тяжелым истощением по всему Сахелю. ... Во многих районах семьям становится гораздо сложнее найти питательную пищу, особенно там, где общины находятся в блокаде", - сообщила Дефрей.

К этому, люди, живущие в осажденных городах Буркина-Фасо, говорят, что они борются за выживание.

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