ООН: Афганістану терміново необхідно 800 мільйонів доларів через загрозу катастрофічного голоду

Цитата

"ВПП терміново потрібно 800 мільйонів доларів протягом наступних шести місяців, щоб продовжувати надавати допомогу людям, що потребують, по всьому Афганістану", — йдеться у повідомленні організації. "Катастрофічний голод стукає у двері Афганістану, і якщо гуманітарна допомога не буде забезпечена, ще сотням тисяч афганців буде потрібна допомога, щоб вижити".

Деталі

У понеділок ООН заявила, що її операції в Афганістані, як і раніше, серйозно недофінансовані: на 2023 рік підтверджено 249 мільйонів доларів, що становить майже третину суми, отриманої за той же період у 2022 році.

У повідомленні йдеться, що Афганістан переживає третій рік поспіль посухи, другий рік руйнівний економічний спад і все ще страждає від десятиліть конфліктів і стихійних лих.

"Загальні термінові потреби у фінансуванні для усунення критичних прогалин у найближчі три місяці становлять 717,4 мільйона доларів", - йдеться у заяві управління агентства з гуманітарних питань. "Все це є частиною загального дефіциту фінансування у розмірі 4,38 мільярда доларів у рамках гуманітарного реагування на 2023 рік".

Доповнення

Переворот Талібаном привів мільйони афганців до злиднів і голоду після того, як іноземна допомога припинилася майже відразу. Санкції проти лідерів талібів, припинення банківських переказів та заморожування мільярдів валютних резервів Афганістану обмежили доступ до глобальних інститутів та зовнішніх грошей, які підтримували економіку країни.