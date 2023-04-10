ООН: Афганистану срочно необходимо 800 миллионов долларов из-за угрозы катастрофического голода

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"ВПП срочно требуется 800 миллионов долларов в течение следующих шести месяцев, чтобы продолжать оказывать помощь нуждающимся людям по всему Афганистану", — говорится в сообщении организации. "Катастрофический голод стучится в двери Афганистана, и если гуманитарная помощь не будет обеспечена, еще сотням тысяч афганцев потребуется помощь, чтобы выжить".

Детали

В понедельник ООН заявила, что ее операции в Афганистане по-прежнему серьезно недофинансированы: на 2023 год подтверждено 249 миллионов долларов, что составляет почти треть суммы, полученной за тот же период в 2022 году.

В сообщении говорится, что Афганистан переживает третий год подряд засухи, второй год разрушительный экономический спад и все еще страдает от десятилетий конфликтов и стихийных бедствий.

"Общие срочные потребности в финансировании для устранения критических пробелов в ближайшие три месяца составляют 717,4 миллиона долларов", - говорится в заявлении управления агентства по гуманитарным вопросам. "Все это является частью общего дефицита финансирования в размере 4,38 миллиарда долларов в рамках гуманитарного реагирования на 2023 год".

Дополнение

Переворот Талибана привел миллионы афганцев к нищете и голоду после того, как иностранная помощь прекратилась почти сразу. Санкции против лидеров талибов, прекращение банковских переводов и замораживание миллиардных валютных резервов Афганистана ограничили доступ к глобальным институтам и внешним деньгам, которые поддерживали экономику страны.