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ООН призупиняє продовольчу допомогу в Газі через обстріл автомобіля

ООН призупиняє продовольчу допомогу в Газі через обстріл автомобіля

Київ • УНН

 • 119275 перегляди

Всесвітня продовольча програма ООН тимчасово зупинила постачання допомоги в Газі після обстрілу свого автомобіля.

Всесвітня продовольча програма ООН призупинила постачати допомогу в Газі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй оголосила про тимчасову зупинку пересування своїх співробітників через сектор Газа після інциденту, в якому один з її чітко позначених автомобілів потрапив під обстріл.

Згідно з інформацією, у вівторок увечері колона з двох броньованих машин отримала дозволи від ізраїльської влади на проїзд до контрольно-пропускного пункту на мосту Ваді Газа. Незважаючи на те, що жоден з членів екіпажу не постраждав, організація вирішила призупинити пересування на невизначений час для забезпечення безпеки свого персоналу.

Всесвітня продовольча програма ООН призупиняє роботу на півночі Ємену05.12.23, 15:49 • 23917 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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