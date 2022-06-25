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Із Лисичанська евакуювали ще 13 людей, троє з яких – діти

Із Лисичанська евакуювали ще 13 людей, троє з яких – діти

Київ • УНН

 • 97419 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Голова Луганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай повідомив, що з Лисичанська евакуювали ще 13 людей, троє з яких – діти. Про це інформує УНН.

Цитата

“Тиха евакуація” мала продовження й 25 червня. Із Лисичанська до Дніпра вирішили виїхати 13 місцевих жителів, які втомилися жити під обстрілами", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Троє з евакуйованих діти. Всі вони разом із дорослими в безпеці.

До евакуаційної операції були залучені волонтери, поліцейські та рятувальники Луганщини.

Нагадаємо

ЗМІ почали поширювати повідомлення про необхідність негайної евакуації з Миколаївської області. Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, загрози наступу російських військ на місто немає.

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