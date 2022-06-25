Із Лисичанська евакуювали ще 13 людей, троє з яких – діти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Голова Луганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай повідомив, що з Лисичанська евакуювали ще 13 людей, троє з яких – діти. Про це інформує УНН.
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“Тиха евакуація” мала продовження й 25 червня. Із Лисичанська до Дніпра вирішили виїхати 13 місцевих жителів, які втомилися жити під обстрілами", — йдеться в повідомленні.
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Троє з евакуйованих діти. Всі вони разом із дорослими в безпеці.
До евакуаційної операції були залучені волонтери, поліцейські та рятувальники Луганщини.
Нагадаємо
ЗМІ почали поширювати повідомлення про необхідність негайної евакуації з Миколаївської області. Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, загрози наступу російських військ на місто немає.