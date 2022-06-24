ЗМІ поширюють повідомлення про негайну евакуацію з Миколаївщини: місцева влада заспокоїла

Цитата

“Розмістили в ЗМІ новину, там цитата Олександра Сєнкевича. Він як і раніше рекомендує всім, хто має можливість, виїжджати з міста. Для цього надаємо автобуси. Нічого не змінилося. Навпаки, ми маємо успіх, розвиваємо його. Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає. Фільтруйте інформаційне поле”, – зазначив Кім.

Додамо

Мер міста Олександр Сєнкевич прокоментував інформацію щодо необхідної евакуації. Місцева влада рекомендує виїжджати з міста протягом останніх трьох місяців. Очільник міста закликав громадян не панікувати, та фільтрувати інформацію.

Доповнення

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, за добу ще 17 поранених, є і загиблі.



