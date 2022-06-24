ЗМІ поширюють повідомлення про негайну евакуацію з Миколаївщини: місцева влада заспокоїла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. ЗМІ почали поширювати повідомлення про необхідність негайної евакуації з Миколаївської області. Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, загрози наступу російських військ на місто немає, передає УНН.
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“Розмістили в ЗМІ новину, там цитата Олександра Сєнкевича. Він як і раніше рекомендує всім, хто має можливість, виїжджати з міста. Для цього надаємо автобуси. Нічого не змінилося. Навпаки, ми маємо успіх, розвиваємо його. Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає. Фільтруйте інформаційне поле”, – зазначив Кім.
Додамо
Мер міста Олександр Сєнкевич прокоментував інформацію щодо необхідної евакуації. Місцева влада рекомендує виїжджати з міста протягом останніх трьох місяців. Очільник міста закликав громадян не панікувати, та фільтрувати інформацію.
Доповнення
Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, за добу ще 17 поранених, є і загиблі.