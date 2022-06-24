СМИ распространяют сообщения о немедленной эвакуации из Николаевской области: местные власти успокоили
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. СМИ начали распространять сообщения о необходимости немедленной эвакуации из Николаевской области. Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, угрозы наступления российских войск на город нет, передает УНН.
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“Разместили в СМИ новость, там цитата Александра Сенкевича. Он по-прежнему рекомендует всем, кто имеет возможность выезжать из города. Для этого предоставляем автобусы. Ничего не изменилось. Напротив, мы имеем успех, развиваем его. Ситуация такая же, как четыре недели назад. Причин для паники нет. Фильтруйте информационное поле”, – отметил Ким.
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Мэр города Александр Сенкевич также прокомментировал информацию о необходимой эвакуации. Местные власти рекомендуют выезжать из города последние три месяца. Глава города призвал граждан не паниковать и фильтровать информацию.
Дополнение
Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, за сутки еще 17 раненых, есть и погибшие.