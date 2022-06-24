Миколаївщина: за добу через ворожі удари є жертви та ще 17 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, за добу ще 17 поранених, є і загиблі, повідломила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.
Цитата
"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 17 людей. Дітей серед постраждалих немає", - повідомила Замазєєва у Telegram.
З її слів, усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 266 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 74 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зазначила голова облради.
Деталі
Що стосується ворожих обстрілів в області, то Замазєєва вказала, що минулої доби знову дісталося Миколаєву та громадам Баштанського і Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Воскресенська та Первомайська громади. Пошкоджено житлові будинки, соціальні об’єкти та виробнича інфраструктура. "На жаль, є загиблі та поранені", - повідомила вона.
Доповнення
За даними зі зведення з ОДА, минулої доби в Миколаївській області одна людина загинула.