Миколаївщина: за добу через ворожі удари є жертви та ще 17 поранених

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"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 17 людей. Дітей серед постраждалих немає", - повідомила Замазєєва у Telegram.

З її слів, усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 266 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 74 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зазначила голова облради.

Деталі

Що стосується ворожих обстрілів в області, то Замазєєва вказала, що минулої доби знову дісталося Миколаєву та громадам Баштанського і Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Воскресенська та Первомайська громади. Пошкоджено житлові будинки, соціальні об’єкти та виробнича інфраструктура. "На жаль, є загиблі та поранені", - повідомила вона.

Доповнення

За даними зі зведення з ОДА, минулої доби в Миколаївській області одна людина загинула.