Николаевщина: за сутки из-за вражеских ударов есть жертвы и еще 17 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, за сутки еще 17 раненых, есть и погибшие, сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.
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"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 17 человек. Детей среди пострадавших нет", - сообщила Замазеева в Telegram.
По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 266 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 74 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.
Детали
Что касается вражеских обстрелов в области, то Замазеева указала, что за прошедшие сутки снова досталось Николаеву и громадам Баштанского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Куцурубская, Воскресенская и Первомайская громады. Повреждены жилые дома, социальные объекты и производственная инфраструктура. "К сожалению, есть погибшие и раненые", - сообщила она.
Дополнение
По данным из сводки из ОГА, за прошлые сутки в Николаевской области один челове погиб.