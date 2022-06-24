Миколаївщина: зранку звуки вибухів у Миколаєві та обстріл однієї з громад
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Миколаєві зранку було чутно вибухи, інформація щодо цього уточнюється. В області під обстріли російських військ вранці потрапило село у Воскресенській громаді. Про це повідомляється у зведенні з ОДА за добу, пише УНН.
Цитата
"Зранку у Миколаєві чутно вибухи. Інформація уточнюється. Внаслідок вчорашньої атаки міста крилатими ракетами поранено одного цивільного", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Також вказано, що сьогодні зранку були "обстріли села Горохівка Воскресенської громади". Зафіксовано загоряння. Інформація про наслідки уточнюється.
У Баштанському районі, за повідомленням, внаслідок вчорашніх нічних обстрілів смт Березнегувате пошкоджено чотири житлові будинки та господарчі будівлі. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
У Миколаївському районі, як зазначається, вчора ввечері внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири зазнали поранень. Зруйновано один будинок, інші житлові будинки пошкоджено.
Доповнення
Раніше у мережі повідомляли про ранкові вибухи у Миколаєві.