Миколаївщина: зранку звуки вибухів у Миколаєві та обстріл однієї з громад

Цитата

"Зранку у Миколаєві чутно вибухи. Інформація уточнюється. Внаслідок вчорашньої атаки міста крилатими ракетами поранено одного цивільного", - йдеться у повідомленні.

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Також вказано, що сьогодні зранку були "обстріли села Горохівка Воскресенської громади". Зафіксовано загоряння. Інформація про наслідки уточнюється.

У Баштанському районі, за повідомленням, внаслідок вчорашніх нічних обстрілів смт Березнегувате пошкоджено чотири житлові будинки та господарчі будівлі. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

У Миколаївському районі, як зазначається, вчора ввечері внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири зазнали поранень. Зруйновано один будинок, інші житлові будинки пошкоджено.

Доповнення

Раніше у мережі повідомляли про ранкові вибухи у Миколаєві.