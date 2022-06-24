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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34811 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В Миколаєві повідомляють про вибухи

В Миколаєві повідомляють про вибухи

Київ • УНН

 • 233992 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. У Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомляють користувачі соцмереж та Telegram-канали, передає УНН. Наразі офіційного підтвердження немає.

Деталі

Українські канали пишуть та публікують фото вибухів у Миколаєві та околицях - за попередніми даними, це черговий ракетний обстріл.

Повідомляють, що пролунало щонайменше п'ять вибухів. Є й фото зі стовпами диму у місцях вибухів. Інших подробиць поки що немає.

Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердила.

Нагадаємо

Окупанти понад 50 разів обстріляли Сумщину використовуючи фосфорні снаряди.

Українські Національні Новини

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