В Миколаєві повідомляють про вибухи

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Українські канали пишуть та публікують фото вибухів у Миколаєві та околицях - за попередніми даними, це черговий ракетний обстріл.

Повідомляють, що пролунало щонайменше п'ять вибухів. Є й фото зі стовпами диму у місцях вибухів. Інших подробиць поки що немає.

Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердила.

Нагадаємо

Окупанти понад 50 разів обстріляли Сумщину використовуючи фосфорні снаряди.