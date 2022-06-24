В Миколаєві повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомляють користувачі соцмереж та Telegram-канали, передає УНН. Наразі офіційного підтвердження немає.
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Українські канали пишуть та публікують фото вибухів у Миколаєві та околицях - за попередніми даними, це черговий ракетний обстріл.
Повідомляють, що пролунало щонайменше п'ять вибухів. Є й фото зі стовпами диму у місцях вибухів. Інших подробиць поки що немає.
Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердила.
Нагадаємо
Окупанти понад 50 разів обстріляли Сумщину використовуючи фосфорні снаряди.