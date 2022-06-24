В Николаеве сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Николаеве раздались взрывы. Об этом сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, передает УНН. Пока официального подтверждения нет.
Детали
Украинские каналы пишут и публикуют фото взрывов в Николаеве и окрестностях – по предварительным данным, это очередной ракетный обстрел.
Сообщают, что раздалось не менее пяти взрывов. Есть фото со столбами дыма в местах взрывов. Других подробностей пока нет.
Местные и областные власти пока информацию о взрывах не подтвердили.
Напомним
Оккупанты более 50 раз обстреляли Сумщину используя фосфорные снаряды.