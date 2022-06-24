Окупанти понад 50 разів обстріляли Сумщину використовуючи фосфорні снаряди

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 24443 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 76616 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 132386 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 133068 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 141787 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 131326 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 106372 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 104399 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 276141 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153049 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.6 м/с
94 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 126513 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 81323 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 50228 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 117434 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 36147 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 117341 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 276142 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 542501 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 488649 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 691282 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 12045 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 50228 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 81323 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 126513 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 148872 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Окупанти понад 50 разів обстріляли Сумщину використовуючи фосфорні снаряди

Окупанти понад 50 разів обстріляли Сумщину використовуючи фосфорні снаряди

Київ • УНН

 • 163585 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький повідомив, що окупанти понад 50 разів обстріляли область використовуючи фосфорні снаряди. Постраждала дитини. Про це інформує УНН.

Деталі

Майже о 14-тій годині ворог запустив зі своєї сторони безпілотник, який скинув вибухівку на територію Краснопільської громади. Жертв та руйнувань немає.

Близько 17-тої години з території росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з "Градів", 30 прильотів. Використовували заборонену зброю - фосфорні снаряди. Постраждала дитину, госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена господарська споруда.

Після 20-тої години по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів. Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо

У Харківські області за добу окупанти розстріляли 2 мирних, ще 10 - поранені.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45