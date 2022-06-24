Окупанти понад 50 разів обстріляли Сумщину використовуючи фосфорні снаряди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький повідомив, що окупанти понад 50 разів обстріляли область використовуючи фосфорні снаряди. Постраждала дитини. Про це інформує УНН.
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Майже о 14-тій годині ворог запустив зі своєї сторони безпілотник, який скинув вибухівку на територію Краснопільської громади. Жертв та руйнувань немає.
Близько 17-тої години з території росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з "Градів", 30 прильотів. Використовували заборонену зброю - фосфорні снаряди. Постраждала дитину, госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена господарська споруда.
Після 20-тої години по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів. Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється.
Нагадаємо
У Харківські області за добу окупанти розстріляли 2 мирних, ще 10 - поранені.