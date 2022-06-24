Оккупанты более 50 раз обстреляли Сумщину используя фосфорные снаряды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Глава Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты более 50 раз обстреляли область используя фосфорные снаряды. Пострадала ребенок. Об этом информирует УНН.
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Почти в 14 часов враг запустил со своей стороны беспилотник, сбросивший взрывчатку на территорию Краснопольской общины. Жертв и разрушений нет.
Около 17 часов с территории россии враг обстрелял Юнаковскую общину из "Градов", 30 прилетов. Использовали запретное оружие – фосфорные снаряды. Пострадала ребенка, была госпитализирована в больницу. Также повреждено хозяйственное сооружение.
После 20-ти часов по Середино-Будской общине россияне открыли минометный огонь. Около 20 взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним
В Харьковские области за сутки оккупанты расстреляли 2 мирных, еще 10 – ранены.