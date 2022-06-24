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Николаевская область: утром звуки взрывов в Николаеве и обстрел одной из громад

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. В Николаеве утром были слышны взрывы, информация по этому уточняется. В области под обстрелы российских войск утром попало село в Воскресенской громаде. Об этом сообщается в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.

Цитата

"Утром в Николаеве слышны взрывы. Информация уточняется. В результате вчерашней атаки города крылатыми ракетами ранен один гражданский", - говорится в сообщении.

Детали

Также указано, что сегодня утром были "обстрелы села Гороховка Воскресенской громады". Зафиксировано возгорание. Информация о последствиях уточняется.

В Баштанском районе, по сообщению, в результате вчерашних ночных обстрелов пгт Березнеговатое повреждены четыре жилых дома и хозяйственные здания. Информация о пострадавших уточняется.

В Николаевском районе, как отмечается, вчера вечером в результате обстрелов села Новониколаевка Первомайской громады один человек погиб, четыре получили ранения. Разрушен один дом, другие жилые дома повреждены.

Дополнение

Ранее в сети сообщали об утренних взрывах в Николаеве.

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