Николаевская область: утром звуки взрывов в Николаеве и обстрел одной из громад
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Николаеве утром были слышны взрывы, информация по этому уточняется. В области под обстрелы российских войск утром попало село в Воскресенской громаде. Об этом сообщается в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.
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"Утром в Николаеве слышны взрывы. Информация уточняется. В результате вчерашней атаки города крылатыми ракетами ранен один гражданский", - говорится в сообщении.
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Также указано, что сегодня утром были "обстрелы села Гороховка Воскресенской громады". Зафиксировано возгорание. Информация о последствиях уточняется.
В Баштанском районе, по сообщению, в результате вчерашних ночных обстрелов пгт Березнеговатое повреждены четыре жилых дома и хозяйственные здания. Информация о пострадавших уточняется.
В Николаевском районе, как отмечается, вчера вечером в результате обстрелов села Новониколаевка Первомайской громады один человек погиб, четыре получили ранения. Разрушен один дом, другие жилые дома повреждены.
Дополнение
Ранее в сети сообщали об утренних взрывах в Николаеве.