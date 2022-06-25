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Из Лисичанска эвакуировали еще 13 человек, трое из которых – дети

Киев • УНН

 • 97418 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Глава Луганской ОВА (ОГА) Сергей Гайдай сообщил, что из Лисичанска эвакуировали еще 13 человек, трое из которых – дети. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Тихая эвакуация” имела продолжение и 25 июня. Из Лисичанска в Днепр решили выехать 13 местных жителей, уставших жить под обстрелами", — говорится в сообщении.

Подробности

Трое из эвакуированных детей. Все они вместе со взрослыми в безопасности.

К эвакуационной операции были привлечены волонтеры, полицейские и спасатели Луганской области.

Напомним

СМИ начали распространять сообщения о необходимости немедленной эвакуации из Николаевской области. Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, угрозы наступления российских войск на город нет.

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