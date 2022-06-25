Из Лисичанска эвакуировали еще 13 человек, трое из которых – дети
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Глава Луганской ОВА (ОГА) Сергей Гайдай сообщил, что из Лисичанска эвакуировали еще 13 человек, трое из которых – дети. Об этом информирует УНН.
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“Тихая эвакуация” имела продолжение и 25 июня. Из Лисичанска в Днепр решили выехать 13 местных жителей, уставших жить под обстрелами", — говорится в сообщении.
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Трое из эвакуированных детей. Все они вместе со взрослыми в безопасности.
К эвакуационной операции были привлечены волонтеры, полицейские и спасатели Луганской области.
Напомним
СМИ начали распространять сообщения о необходимости немедленной эвакуации из Николаевской области. Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, угрозы наступления российских войск на город нет.