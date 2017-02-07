Із 7 години обмежено в’їзд вантажівок до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде обмежено з 07:00 ранку 7 лютого 2017 року. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“В’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде обмежено з 07:00 ранку вівторка, 7 лютого 2017 року. Таке рішення було прийняте міською владою, аби не створювати додаткових перешкод для роботи снігоприбиральної техніки на автошляхах столиці”. — скзаано у повідомленні.
Враховуючи складні погодні умови та снігопад у столиці, комунальні служби працюють цілодобово. Щоб забезпечити на ранок проїзний стан доріг у місті, комунальні служби продовжують розчищати вулиці та дороги від снігу в ніч на 7 лютого.
“У зв’язку з цим закликаємо водіїв не паркувати приватні автівки на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Нагадуємо, що автомобілі, які заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані”, — зазначили в КМДА.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Києві синоптики прогнозують значне похолодання, очікується зниження температури протягом доби до 10-12° морозу.