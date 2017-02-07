С 7 часов ограничен въезд грузовиков в Киев

"Въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничен с 07:00 утра вторника, 7 февраля 2017 года. Такое решение было принято городскими властями, чтобы не создавать дополнительных препятствий для работы снегоуборочной техники на дорогах столицы", - сказано в сообщении.

Учитывая сложные погодные условия и снегопад в столице, коммунальные службы работают круглосуточно. Чтобы обеспечить на утро проездное состояние дорог в городе, коммунальные службы продолжают расчищать улицы и дороги от снега в ночь на 7 февраля.

"В связи с этим призываем водителей не парковать личные автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Напоминаем, что автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - отметили в КГГА.

Как сообщал УНН, сегодня в Киеве синоптики прогнозируют значительное похолодание, ожидается снижение температуры в течение суток до 10-12 ° мороза.