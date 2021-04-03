Італія вводить загальнонаціональний локдаун на Великдень

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Італії запровадять загальнонаціональний локдаун на пасхальні вихідні з 3 по 5 квітня, щоб побороти новий спалах випадків захворювання коронавірусом і госпіталізацій через хворобу. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Зараз усі регіони країни перебувають у "червоній зоні" - з найвищим рівнем обмежень - оскільки країна бореться з третьою хвилею коронавірусу.

Протягом трьох днів у всіх італійських регіонах діятимуть обмеження, передбачені правилами "червоної зони". Це означає повну заборону на пересування без крайньої необхідності, але у Великодні вихідні робиться виняток, що дозволяє людям відвідувати друзів та родичів у своїх регіонах для святкової трапези.

Уряд Італії також оголосив, що розміщує 70 000 додаткових поліцейських по всій країні, щоб забезпечити дотримання правил.

Після святкових вихідних різні регіони залишать обмеження "помаранчевої зони" або "червоної зони" до кінця місяця.

Доповнення

Відзначимо, що на всій території Італії досі продовжують діяти обов'язкові заходи щодо стримування поширення коронавірусу, в тому числі комендантська година з 22 години вечора до 5 години ранку, заборона на масові зібрання людей, дотримання соціальної дистанції і масковий режим.

Станом на 3 квітня в Італії зафіксовано 3 629 000 випадків коронавірусної хвороби, 110 328 осіб померло.

У Європі лідерами антирейтингу за кількістю зареєстрованих випадків COVID-19 станом на 3 квітня є Франція, Велика Британія, Іспанія та Німеччина. Україна у відповідному світовому антирейтингу посідає 16-те місці.

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