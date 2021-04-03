Италия вводит общенациональный локдаун на Пасху
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Италия введет общенациональный локдаун на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля, чтобы побороть новую вспышку случаев заболевания коронавирусом и госпитализаций из-за болезни. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Сейчас все регионы страны находятся в "красной зоне" - с самым высоком уровнем ограничений - поскольку страна борется с третьей волной коронавируса.
В течение трех дней во всех итальянских регионах будут действовать ограничения, предусмотренные правилами "красной зоны". Это означает полный запрет на передвижение без крайней необходимости, но в Пасхальные выходные делается исключение, позволяющее людям посещать друзей и родственников в своих регионах для праздничной трапезы.
Правительство Италии также объявил, что размещает 70 тысяч дополнительных полицейских по всей стране, чтобы обеспечить соблюдение правил блокировки.
После праздничных выходных различные регионы будут оставаться в ограничениях "оранжевой зоны" или "красной зоны" до конца месяца.
Дополнение
Отметим, что на всей территории Италии до сих пор продолжают действовать обязательные меры по сдерживанию распространения коронавируса, в том числе комендантский час с 22 часов вечера до 5 утра, запрет на скопление людей, соблюдение социальной дистанции и масочный режим.
По состоянию на 3 апреля в Италии зафиксировано 3 629 000 случаев коронавирусной болезни, 110 328 человек умерли.
В Европе лидерами антирейтинга по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 по состоянию на 3 апреля является Франция, Британия, Испания и Германия. Украина в соответствующем мировом антирейтинге занимает 16-е место.