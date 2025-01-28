Італія продовжила військову допомогу Україні: як проголосував парламент

Парламент Італії підтримав продовження поставок військової допомоги Україні, передає УНН із посиланням на ANSA.

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Нижня палата італійського парламенту остаточно схвалила постанову, яка дозволяє продовження поставок зброї до Києва до 31 грудня 2025 року.

Рышення, уже схвалене Сенатом, було ухвалено 192 голосами "за" і 41 "проти".

Опозиція розділилася: партії Pd, Iv і Azione проголосували "за", партії M5 і Avs - "проти".

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