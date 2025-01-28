Італія продовжила військову допомогу Україні: як проголосував парламент
Київ • УНН
Нижня палата парламенту Італії схвалила продовження поставок зброї Україні до кінця 2025 року. Рішення підтримали 192 депутати, проти виступив 41 парламентарій.
Парламент Італії підтримав продовження поставок військової допомоги Україні, передає УНН із посиланням на ANSA.
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Нижня палата італійського парламенту остаточно схвалила постанову, яка дозволяє продовження поставок зброї до Києва до 31 грудня 2025 року.
Рышення, уже схвалене Сенатом, було ухвалено 192 голосами "за" і 41 "проти".
Опозиція розділилася: партії Pd, Iv і Azione проголосували "за", партії M5 і Avs - "проти".
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