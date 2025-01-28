Италия продлила военную помощь Украине: как проголосовал парламент
Киев • УНН
Нижняя палата парламента Италии одобрила продление поставок оружия Украине до конца 2025 года. Решение поддержали 192 депутата, против выступил 41 парламентарий.
Парламент Италии поддержал продление поставок военной помощи Украине, передает УНН со ссылкой на ANSA.
Детали
Нижняя палата итальянского парламента окончательно одобрила постановление, которое разрешает продление поставок оружия в Киев до 31 декабря 2025 года.
Мера, уже одобренная Сенатом, была принята 192 голосами "за" и 41 "против".
Оппозиция разделилась: партии Pd, Iv и Azione проголосовали "за", партии M5 и Avs — "против".
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