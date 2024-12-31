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Италия выделила 13 млн евро на восстановление энергетики Украины

Италия выделила 13 млн евро на восстановление энергетики Украины

Киев  •  УНН

 • 12411 просмотра

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Италия предоставила 13 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины. Средства направят на восстановление поврежденной войной энергетической инфраструктуры и стабилизацию электроснабжения.

Италия выделила 13 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины, сообщили в МИД Италии во вторник, пишет УНН.

Детали

«По рекомендации министра иностранных дел Антонио Таяни Италия предоставила 13 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины. В то время, когда атаки на энергетическую инфраструктуру Украины усиливаются, это решение является значительным шагом в усилиях восстановления энергетических систем, поврежденных конфликтом. Вклад Италии - один из самых значительных со стороны отдельной страны - поможет стабилизировать электроснабжение миллионов украинцев, пострадавших от войны, в этот тяжелый период», - говорится в сообщении итальянского МИД.

Отмечается, что этим вкладом Италия «подтверждает свою постоянную поддержку устойчивости украинского энергетического сектора, в том числе через Конференцию по реконструкции Украины, которая состоится в Риме в июле следующего года». 

Справочно

Фонд энергетической поддержки Украины был создан Энергетическим сообществом при поддержке еврокомиссара по вопросам энергетики.

Консолидированные средства от доноров Фонда направляются на восстановление энергетической инфраструктуры, которая была повреждена или разрушена в результате боевых действий на территории Украины, начатых российской военной агрессией.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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