Італія виділила 13 млн євро на відновлення енергетики України

Італія виділила 13 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України, повідомили у МЗС Італії у вівторок, пише УНН.

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"За рекомендацією міністра закордонних справ Антоніо Таяні Італія надала 13 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України. У той час, коли атаки на енергетичну інфраструктуру України посилюються, це рішення є значним кроком у зусиллях відновлення енергетичних систем, пошкоджених конфліктом. Внесок Італії – один із найзначніших з боку окремої країни – допоможе стабілізувати електропостачання мільйонів українців, які постраждали від війни, у цей важкий період", - ідеться у повідомленні італійського МЗС.

Зазначається, що цим внеском Італія "підтверджує свою постійну підтримку стійкості українського енергетичного сектору, в тому числі через Конференцію з реконструкції України, яка відбудеться у Римі у липні наступного року".

Довідково

Фонд енергетичної підтримки України було створено Енергетичним співтовариством за підтримки єврокомісара з питань енергетики.

Консолідовані кошти від донорів Фонду спрямовуються на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України, розпочатих російською військовою агресією.