Італія виділила 13 млн євро на відновлення енергетики України
Київ • УНН
Італія надала 13 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої війною енергетичної інфраструктури та стабілізацію електропостачання.
Італія виділила 13 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України, повідомили у МЗС Італії у вівторок, пише УНН.
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"За рекомендацією міністра закордонних справ Антоніо Таяні Італія надала 13 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України. У той час, коли атаки на енергетичну інфраструктуру України посилюються, це рішення є значним кроком у зусиллях відновлення енергетичних систем, пошкоджених конфліктом. Внесок Італії – один із найзначніших з боку окремої країни – допоможе стабілізувати електропостачання мільйонів українців, які постраждали від війни, у цей важкий період", - ідеться у повідомленні італійського МЗС.
Зазначається, що цим внеском Італія "підтверджує свою постійну підтримку стійкості українського енергетичного сектору, в тому числі через Конференцію з реконструкції України, яка відбудеться у Римі у липні наступного року".
Довідково
Фонд енергетичної підтримки України було створено Енергетичним співтовариством за підтримки єврокомісара з питань енергетики.
Консолідовані кошти від донорів Фонду спрямовуються на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України, розпочатих російською військовою агресією.