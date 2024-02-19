Італія посилює співпрацю з Україною у сфері страхування експорту від ризиків - Мінекономіки
Київ • УНН
Італія посилює співпрацю з Україною у сфері страхування експортних ризиків та залучення інвестицій.
Італія посилює співпрацю з Україною, зокрема, щодо страхування експорту від ризиків та залучення інвестицій, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
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Українська та італійська сторони обговорили питання залучення інвестицій та зниження ризиків для бізнесу. Уряд вже запустив програму страхування суден спільно з Marsh McLennan та пулом страхових компаній на чолі з ASCOT. Наступним кроком є страхування вантажів і збільшення інвестицій за допомогою інших страхових продуктів, вказали у міністерстві.
Українська сторона, як повідомляється, "закликала італійське експортно-кредитне агентство SACE посилити співпрацю з Україною, розширити види ризиків, що покриваються тощо".
Зокрема, як зазначається, "італійське експортно-кредитне агентство SACE виділить 1,5 млрд євро на підтримку торгівлі та фінансових операцій, серед іншого, у сфері охорони здоров’я та інфраструктури".
Окрім того, експортно-кредитне агентство SIMEST має намір підтримувати інвестиції італійських компаній в Україну та надавати експортні кредити, пільгове кредитування і прямі інвестиції.
"Наше бачення з відновлення економіки відображене у стратегічних документах, які наразі на фінальній стадії узгодження з партнерами. Розраховуємо на підтримку італійських партнерів та Групи послів G7 щодо збільшення спроможностей української економіки", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
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