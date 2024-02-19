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Італія посилює співпрацю з Україною у сфері страхування експорту від ризиків - Мінекономіки

Італія посилює співпрацю з Україною у сфері страхування експорту від ризиків - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 27501 перегляди

Італія посилює співпрацю з Україною у сфері страхування експортних ризиків та залучення інвестицій.

Італія посилює співпрацю з Україною, зокрема, щодо страхування експорту від ризиків та залучення інвестицій, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Українська та італійська сторони обговорили питання залучення інвестицій та зниження ризиків для бізнесу. Уряд вже запустив програму страхування суден спільно з Marsh McLennan та пулом страхових компаній на чолі з ASCOT. Наступним кроком є страхування вантажів і збільшення інвестицій за допомогою інших страхових продуктів, вказали у міністерстві.

Українська сторона, як повідомляється, "закликала італійське експортно-кредитне агентство SACE посилити співпрацю з Україною, розширити види ризиків, що покриваються тощо".

Зокрема, як зазначається, "італійське експортно-кредитне агентство SACE виділить 1,5 млрд євро на підтримку торгівлі та фінансових операцій, серед іншого, у сфері охорони здоров’я та інфраструктури".

Окрім того, експортно-кредитне агентство SIMEST має намір підтримувати інвестиції італійських компаній в Україну та надавати експортні кредити, пільгове кредитування і прямі інвестиції.

"Наше бачення з відновлення економіки відображене у стратегічних документах, які наразі на фінальній стадії узгодження з партнерами. Розраховуємо на підтримку італійських партнерів та Групи послів G7 щодо збільшення спроможностей української економіки", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Фінансова підтримка на відновлення: Укргідроенерго отримало 200 млн євро від ЄБРР та Італії 18.02.24, 03:57 • 59087 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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