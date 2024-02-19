Италия усиливает сотрудничество с Украиной в сфере страхования экспорта от рисков - Минэкономики

Италия усиливает сотрудничество с Украиной, в частности, по страхованию экспорта от рисков и привлечения инвестиций, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Украинская и итальянская стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций и снижения рисков для бизнеса. Правительство уже запустило программу страхования судов совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с ASCOT. Следующим шагом является страхование грузов и увеличение инвестиций с помощью других страховых продуктов, указали в министерстве.

Украинская сторона, как сообщается, "призвала итальянское экспортно-кредитное агентство SACE усилить сотрудничество с Украиной, расширить виды покрываемых рисков и т.д.".

В частности, как отмечается, "итальянское экспортно-кредитное агентство SACE выделит 1,5 млрд евро на поддержку торговли и финансовых операций, среди прочего, в сфере здравоохранения и инфраструктуры".

Кроме того, экспортно-кредитное агентство SIMEST намерено поддерживать инвестиции итальянских компаний в Украину и предоставлять экспортные кредиты, льготное кредитование и прямые инвестиции.

"Наше видение по восстановлению экономики отражено в стратегических документах, которые сейчас на финальной стадии согласования с партнерами. Рассчитываем на поддержку итальянских партнеров и Группы послов G7 по увеличению возможностей украинской экономики", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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