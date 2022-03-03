ІТ-компанія SoftServe пожертвувала Україні 36 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Міжнародна ІТ-компанія SoftServe, заснована у Львові, сплатила 24 мільйони гривень податків наперед. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook компанії.
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"Як глобальний бізнес, що народився і виріс тут, в Україні, ми боремося також. Ми продовжуємо працювати, аби мати можливість фінансово підтримати економіку. Ми допомагаємо нашим працівникам, що змушені залишити свої домівки у пошуках безпечного прихистку", - йдеться у дописі.
Компанія перерахувала 24 млн грн податків наперед, аби влити додаткові ресурси до української економіки сьогодні. І на додачу до 5 млн грн на допомогу українським військовим та гуманітарну допомогу потребуючим.
"Виділяємо ще додаткових 7 млн. грн, що скеровані до благодійного фонду "Відкриті очі", – співзасновник та член ради директорів SoftServe Тарас Кицмей.