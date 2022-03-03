ИТ-компания SoftServe пожертвовала Украине 36 млн грн

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"Как глобальный бизнес, что родился и вырос здесь, в Украине, мы боремся также. Мы продолжаем работать, чтобы иметь возможность финансово поддержать экономику. Мы помогаем нашим работникам, которые вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасного убежища", - говорится в заметке.

Компания перечислила 24 млн грн налогов заранее, чтобы влить дополнительные ресурсы в украинскую экономику сегодня. И вдобавок к 5 млн грн на помощь украинским военным и гуманитарную помощь нуждающимся.

"Выделяем еще дополнительных 7 млн грн, направленные в благотворительный фонд "Открытые глаза", - соучредитель и член совета директоров SoftServe Тарас Кицмей.